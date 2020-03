NEW YORK – Gubernur New York, Andrew Cuomo telah memerintahkan pasukan Garda Nasional untuk mempersiapkan zona pembendungan wabah virus korona (COVID-19) di New Rochelle, sebuah kawasan perumahan di pinggiran Kota New York. Kawasan itu ditemukan sebagai kluster penularan virus korona terbesar di seluruh negara.

Langkah itu merupakan tindakan paling drastis yang diambil dalam penanganan COVID-19 di Amerika Serikat (AS) sejauh ini. Pihak berwenang membuat sebuah perimeter seluas 1,6 kilometer sekeliling sinagoga di New Rochelle, pusat dari virus corona di Westchester County, New York.

“Kami akan memanfaatkan Garda Nasional di dalam daerah pembendungan untuk mengantar makanan ke rumah-rumah, dan membantu pembersihan tempat-tempat umum,” kata Cuomo sebagaimana dilansir VOA, Rabu (11/3/2020).

Meskipun sekolah, gereja, sinagoga dan setiap tempat di mana berlangsung kerumunan besar orang-orang akan ditutup selama dua pekan mulai Kamis, Cuomo mengatakan hal itu bukan karantina.

Toko-toko akan tetap buka, dan orang bebas datang dan pergi dari zona pembendungan ini.

Cuomo membuat keputusan untuk melibatkan Garda Nasional sebagai bagian dari rekomendasi darurat dari komisaris kesehatan negara bagian New York.

Dari ke 849 kasus virus corona di AS hingga Selasa (10/2) sore, 173 ada di New York. Dari ke 173 kasus itu, 108 ditemukan di New Rochelle dan Westchester County yang mengelilinginya.

