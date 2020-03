NEW YORK – Seorang diplomat wanita dari Filipina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinyatakan positif virus korona pada Kamis 12 Maret. Laporan itu dikirim ke misi-misi di PBB.

“Sampai hari ini, utusan Filipina itu dalam isolasi, dan semua personel diperintahkan untuk melakukan karantina diri sendiri serta mencari perawatan medis jika mereka mengalami gejala [virus korona]. Kami berasumsi bahwa kita semua telah terinfeksi,” tulis penjabat Duta Besar Filipina Kira Azucena melansir Reuters .

Menurut direktori online staf diplomatik AS, ada sekitar 12 diplomat utusan Filipina, yang berada di markas PBB di New York.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin memposting di Twitter bahwa diplomat itu masih muda,. dan mengatakan kondisi diplomat itu, “baik-baik saja.” Ia menambahkan bahwa diplomat wanita tersebut baru saja kembali dari Florida, AS.

A diplomat from #Philippines #UN mission tested positive for #coronavirus on Thursday, the acting amb said in message to other #UN missions. @PHMissionNY - about 12 diplomats - is on lockdown.



“We are assuming that all of us have been infected,” acting Amb Kira Azucena wrote.— Michelle Nichols (@michellenichols) March 13, 2020