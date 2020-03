WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak memerlukan tes atau karantina setelah bertemu orang-orang yang kemudian dikonfirmasi memiliki virus korona (COVID-19), demikian isi sebuah memo dari dokter Gedung Putih Sean P. Conley.

Seorang pejabat Pemerintah Brasil, Fabio Wajngarten, dinyatakan positif terkena virus korona hanya beberapa hari setelah dia hadir dalam pembicaraan antara Trump dan Presiden Jair Bolsonaro.

JUST IN: White House puts out memo from Trump's physician saying his exposure to two people who developed coronavirus doesn't require self-quarantine or a test. pic.twitter.com/A0zIXM5gfL— Kyle Cheney (@kyledcheney) March 14, 2020