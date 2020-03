WASHINGTON - Antrean panjang dan kepanikan terlihat di bandara-bandara di seluruh Amerika Serikat (AS) menyusul penerapan aturan baru untuk mencegah penyebaran virus korona baru (COVID-19).

“Kami mengetahui tentang berbagai laporan mengenai waktu tunggu yang lama di beberapa bandara di seluruh AS. CBP (Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS) bersama personel medis bekerja dengan cermat untuk mengatasi penundaan yang lebih lama dari biasanya," kata penjabat komisioner Bea Cukai dan Perlindungan AS, Mark Morgan, dalam pernyataan tertulis sebagaimana dilansir VOA, Senin (16/3/2020).

“Tidak ada yang lebih penting selain keselamatan, kesehatan dan keamanan warga negara kami," tambah pernyataan itu.

Para pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS) mengatakan warga negara AS dan penduduk tetap yang kembali dari negara-negara yang termasuk bagian dari larangan berkunjung ke Amerika, diwajibkan menjalani pemeriksaan tambahan dan diwawancarai untuk memastikan apakah mereka boleh kembali ke masyarakat.

Apabila tidak perlu bantuan medis, mereka akan diperbolehkan pulang ke rumah dan harus mengarantina diri. Akan tetapi warga negara asing yang tinggal di AS yang pernah mengunjungi negara-negara yang terkena dampak larangan itu, tidak akan diperbolehkan kembali ke AS. Pejabat DHS mengatakan mereka harus ke negara ketiga, yang tidak terkena dampak larangan, dan menunggu selama dua pekan sebelum ke AS.

(dka)