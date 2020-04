BANDUNG - Kepergian penyanyi senior, Glenn Fredly menyisakan duka mendalam di benak berbagai kalangan, tak terkecuali Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Glenn sebelumnya mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Setia Mitra, Cilandak, Jakarta Selatan pada pukul 18.00 WIB.

"Di tengah suasana saat ini yang begitu sulit bagi kita semua, kita turut berduka cita atas berpulangnya musisi kebanggaan tanah air, Glenn Fredly," tulis Ridwan Kamil di akun Instagramnya, @ridwankamil.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyebut, pesan-pesan kemanusiaan dan semangat persatuan yang digelorakan Glenn sangat menginspirasi.

"Karya musiknya, pesan-pesan kemanusiaannya juga semangat persatuannya akan selalu menjadi inspirasi bagi kita, yang saat ini masih diberi Tuhan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kesempatan untuk lebih memuliakan sesama," sebut Kang Emil.

"You are gone too soon. Selamat Jalan dalam damai Glenn Fredly. Doa terbaik dari kami semua," pungkasnya.

(put)