DIREKTUR Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pada Rabu (6/5/2020) memperingatkan bahwa negara-negara yang mencabut pembatasan guna mengendalikan penyebaran virus corona mungkin harus memberlakukan kembali pembatasan tersebut jika mereka tidak melakukan pelonggaran secara sangat hati-hati.

“Risiko harus kembali ke lockdown sangat nyata kalau negara-negara tidak mengelola transisi ini secara sangat hati-hati dan bertahap,” kata Ghebreyesus dalam pengarahan tentang virus corona di Jenewa sebagaimana dilansir VOA, Kamis (7/5/2020).

Tedros mengatakan negara-negara harus mengambil serangkaian langkah sebelum menghapus pembatasan perjalanan dan tindakan pengendalian virus corona lainnya termasuk penyelenggaraan program pengendalian lewat pengintaian dan memastikan kesiagaan sistem kesehatan.

Dia memperingatkan, tanpa sistem layanan kesehatan yang mantap, tidak mungkin kembali ke situasi normal setelah pandemi mereda.

“Pandemi Covid-19 pada akhirnya akan mereda tetapi kita tidak bisa langsung kembali seperti semula,” ujarnya.

Sementara India mulai menghapus pembatasan pekan ini, jumlah orang yang meninggal dan terinfeksi meningkat tajam akibat virus itu menyebar secara lebih agresif setelah orang-orang kembali simpang siur di jalan-jalan.

India, adalah sebuah negara berpenduduk 1,3 miliar orang, namun punya laju infeksi per kapita jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, termasuk beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat (AS), berkat langkah lockdown yang ketat. Namun jumlah korban per hari telah meningkat pesat dari beberapa puluh tiga minggu yang lalu menjadi lebih dari 100.

Menurut Johns Hopkins University, India kini punya 52,340 kasus dan 1.768 yang meninggal.

(dka)