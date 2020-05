Norilsk adalah kota paling utara di dunia dengan lebih dari 100.000 penduduk. Terletak di bagian utara Krasnoyarsk Krai di Siberia Timur, di atas Lingkaran Arktik, sebelah timur Sungai Yenisei dan selatan Semenanjung Taymyr barat. Masjid Nurd Kamal terdaftar dalam Guinness Book of Records sebagai yang paling terletak di daerah paling utara di dunia.

Nord Kamal Mosque in the city of Norilsk, #Russia.. described as the mosque located at the end of the world! #Islam pic.twitter.com/mHQgvXMzFJ