JAKARTA – Jagad media sosial dihebohkan dengan penampakan sebuah foto penjemputan bocah berumur 7 tahun oleh tim medis di Sulawesi Barat karena yang bersangkutan positif mengidap virus corona atau Covid-19. Foto itu diunggah oleh Muhammad Ridwan di akun twitternya @ridwanmandar pada Rabu 6 Mei 2020.

Ia menulis dalam keterangan fotonya bahwa bocah itu teridentifikasi positif Covid-19, setelah menjalani tes swab bersama neneknya beberapa waktu lalu. Sehingga, dia harus menjalani karantina di Rumah Sakit Polewari Mandar, Sulawesi Barat pada 5 Mei 2020.

Dalam foto yang diunggah, nampak anak itu mengenakan masker berwarna hijau dan membawa salinan pakaiannya di dalam kantong plastik warna putih. Dia terlihat akan memasuki sebuah mobil yang di sampingnya ada seorang petugas medis dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap.

“Bersama neneknya, bocah 7 tahun ini berdasarkan tes swab positif Covid-19. Dia "packing' sendiri, menggunakan tas kresek menampung bawaannya, bekal di RS. Polewari Mandar, Sulbar, 5 Mei,” tulis Ridwan dalam akun twitternya yang dikutip Okezone, Kamis (7/5/2020).

Hingga saat ini unggahan foto itu terus mendapat perhatian dari beberapa netizen. Terpantau sudah ada 3 ribu komentar dan 20 ribu akun menyunting ulang postingan tersebut. Mereka terenyuh dan tak bisa membayangkan bocah sekecil itu harus menderita penyakit tersebut.

“Semangat adek,”tulis akun @rigannr.

“Kalo tau alamat tmpt adek kita ini diisolasi,aku bakal kirim mainan buat dia,biar dia makin semangat.semoga lekas sembuh,” komentar akun @budisoeharli86.

“Dah sakit, tanpa orangtua dampingin, i know that feeling strong outside broken inside,” timpal @viindaa_.

Diberitakan sebelumnya, Petugas gabungan dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang turun langsung melakukan penjemputan kepada para pasien, setelah melakukan dialog dengan pihak keluarga.

Penjemputan ini pun berjalan lancar, setelah ke-13 warga yang dinyatakan positif corona usai tes swab itu dengan berbesar hati menaiki mobil ambulans yang disediakan petugas medis. Mirisnya, satu di antara mereka merupakan bocah berusia tujuh tahun sedangkan sebagian lainnya berusia lanjut.

