JAKARTA - Menteri Penerbangan Sipil Hardeep Singh Puri pada Minggu menulis tweet yang memperlihatkan gambar penumpang dalam penerbangan dari Singapura ke Delhi. Dalam tweet-nya, ia menunjukkan gambar situasi kabin pesawat dengan penumpang yang mengenakan masker serta pelindung wajah.

Tweet yang diunggah pada 10 Mei itu berbunyi, "Saat-saat mereka berubah! Bukan adegan dari film fiksi ilmiah tapi gambar penumpang dengan perisai wajah di atas penerbangan Singapura-Mumbai yang mendarat sebelumnya hari ini".

The times they are a changing!



Not a scene from a sci-fi blockbuster but a picture of passengers with face shields onboard the Singapore-Mumbai flight which landed earlier today.



Preventive measures are the new normal.

— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 10, 2020