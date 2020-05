YOGYAKARTA – Sebanyak 169.383 kepala keluarga terdampak virus corona (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan mendapatkan bantuan. Rencananya bantuan ini dicairkan melalui rekening Bank BPD DIY pada Minggu (17/5/2020).

“Data by name by address sudah ada. Nanti akan kita cairkan hari Minggu di Wonosari,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada wartawan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (15/5/2020).

Data calon penerima ini sudah masih dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Besaran bantuan yang diberikan dari pemerintah pusat sebanyak Rp200.000 selama tiga bulan, yaitu Maret, April dan Mei. Pemda DIY menambah Rp40.000. Total dana yang akan dibagikan Rp203,266 miliar.

Pendistribusian bantuan sudah dijadwal agar tidak ada antrean. Calon penerima datanya juga sudah ada. Lurah atau kades agar menempel data penerima bantuan karena saat mengambil harus sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

Masyarakat diminta jujur dengan kondisi ekonominya. Jika memang butuh dan tidak masuk daftar, agar mendaftar di desa. Namun bagi yang sudah mampu atau sudah menerima bantuan lain, agar mengembalikan.

“Kita sudah ada rekening untuk menampung dana pengembalian,” ujar Sultan.

Pemda DIY juga akan memberikan bantuan logistik ke warga yang tidak mampu seperti buruh gendong, pengemudi becak, atau warga miskin lain. Selain itu, akan diberikan kepada mahasiswa yang tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

