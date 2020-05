BAGHDAD - Intelejen Irak menangkap Abdulnasser al-Qirdash, suksesor pengganti Abu Bakar al-Baghdadi mantan pemimpin ISIS yang tewas dalam penggerebekan militer AS.

"Hari ini, teroris bernama Abdulnasser al-Qirdash, kandidat untuk menggantikan penjahat al-Baghdadi, ditangkap. [Penangkapan] dilakukan setelah adanya informasi intelijen yang akurat,” kata pernyataan dari Badan Intelijen Nasional Irak mengutip Al Arabiya, Jumat (22/5/2020).

Al-Qirdash adalah salah satu kandidat untuk menggantikan al-Baghdadi, yang dibunuh oleh pasukan AS dalam serangan di kota Idlib, Suriah pada Oktober tahun lalu.

Serangan terbaru yang mengarah pada penangkapan dan penangkapan al-Qirdash terjadi sebulan setelah Mustafa al-Kadhimi, mantan kepala intelijen Irak, menjadi perdana menteri negara itu.

Al-Qirdash menjabat sebagai ketua komite negosiasi ISIS. Dia juga bekerja dengan organisasi teroris itu sebagai pemimpin selama masa Abu Musab al-Zarqawi.

Exclusive images show #ISIS leader Abdulnasser al-Qirdash, said to be a favored candidate to succeed Abu Bakr al-Baghdadi, in captivity after his arrest by #Iraq's National Intelligence Service.https://t.co/XFTwVOLdtk pic.twitter.com/HtezCTC375— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 20, 2020