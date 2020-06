JAKARTA - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC, Amerika Serikat (AS) menyatakan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Negara Paman Sam tersebut dalam kondisi aman.

Aksi demonstrasi di Amerika Serikat (AS) telah meluas paling tidak di 30 negara bagian. Hal ini dipicu meninggalnya George Floyd, seorang warga Amerika Serikat (AS) berkulit hitam yang tewas setelah ditindih polisi pada Senin 25 Mei 2020.

Kuasa Usaha Ad-Interim/Wakil Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Iwan Freddy Hari Susanto menjelaskan, berdasarkan catatan per Maret 2020, ada sebanyak 142.000 WNI yang berada di AS.

"Semuanya dalam keadaan aman dan baik-baik saja," kata Iwan melalui sambungan telepon kepada Okezone, Minggu (31/5/2020).

Baca Juga: Kerusuhan AS, 25 Kota Berlakukan Jam Malam

KBRI, kata dia, juga melakukan komunikasi ke titik-titik simpul masyarakat Indonesia di AS. Tujuannya, untuk memastikan kondisi para WNI.

Selain itu, sejak terjadi aksi besar-besaran di hampir semua negara bagian AS, pihaknya juga berkolaborasi dengan Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia (RI) yang berada di New York, Houston, Los Angeles dan San Francisco.

Baca Juga: Lindungi Gedung Putih, Pasukan Garda Nasional Diaktifkan di Washington

(abp)