NEW YORK – Sebanyak 68 jurnalis ditangkap, diserang atau dirusak peralatannya saat meliput kerusuhan di Amerika Serikat, yang terpicu kematian pria kulit hitam, George Flyod.

Mengutip The Globe and Mail, Senin (1/6/2020) Komite untuk Melindungi Jurnalis (CPJ), yang berbasis di New York, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahhwa tindakan penangkakan dan penyerangan kepada jurnalis tidak dapat diterima dan upaya untuk mengintimidasi wartawan.

Serangan-serangan kepada jurnalis telah menyebar luas, berdampak pada setiap jenis jurnalis, fotografer, reporter, tokoh pertelevisian, dan videografer.

Beberapa dari mereka bekerja untuk jaringan besar seperti Fox, NBC dan CNN. Sedangkan yang lain bekerja untuk surat kabar, seperti Los Angeles Times. Banyak dari mereka adalah pekerja lepas, yang tanpa perlindungan dari perusahaan besar.

Di Minneapolis, tempat protes pertama kali terjadi setelah pembunuhan George Floyd pada 25 Mei, reporter CNN Omar Jimenez dan krunya ditangkap dan diborgol oleh polisi. Mereka ditangkap saat merekam jalan yang hampir kosong.

Gubernur Minnesota meminta maaf atas penangkapan para jurnalis.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed— CNN (@CNN) May 29, 2020

Pada 29 Mei, Linda Tirado, seorang fotografer lepas, dikejutkan oleh sebuah proyektil yang menyasar matanya.

Di Los Angeles, fotografer lepas Kanada Barbara Davidson mengatakan dia didorong oleh petugas LAPD setelah berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia adalah anggota pers. Kepalanya menabrak hidran, untungnya dia mengenakan helm skateboard.

"Dia benar-benar mengangkat kaki saya," katanya kepada The Globe and Mail dalam sebuah wawancara.

"Itu agresi yang belum pernah saya alami sebelumnya," lanjut dia.

Davidson mengatakan bahwa dia akan diinjak-injak oleh polisi anti huru hara jika pengunjuk rasa tidak menariknya ke tempat yang aman.

Di Louisville, Ky., Jurnalis siaran lokal Kaitlin Rust dan videografer James Dobson menangkap, seorang petugas polisi mengarahkan senapan bola merica ke arah mereka dan menembak berulang kali.

"Aku tertembak!" Teriak Rust ketika dia terkena peluru merica, yang melepaskan bubuk merica. Departemen kepolisian Louisville meminta maaf kepada Rust.

Kekerasan terhadap wartawan dilakukan oleh warga sipil. Briana Whitney, seorang reporter televisi CBS di Phoenix, sedang menceritakan sebuah protes kepada pemirsa, ketika seorang pria meneriakinya dan mencoba untuk menjebaknya dan hampir membuat dia jatuh.

Sementara di Atlanta kerumunan pengunjuk rasa memecahkan jendela dan menyemprotkan logo CNN di luar kantor.

Meskipun statistik tentang insiden seperti itu sulit untuk ditentukan, Pelacak Kebebasan Pers AS mengatakan dalam sebuah Tweet bahwa pihaknya "bekerja untuk memverifikasi dan mendokumentasikan setidaknya 68 contoh" dari tindakan semacam ini .

(fzy)