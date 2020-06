DALAM beberapa hari terakhir, air di Danau Lonar, India telah berubah menjadi warna merah muda dan hingga saat ini penyebab pastinya masih belum diketahui.

Danau air asin yang terletak di Negara Bagian Maharastra itu terbentuk sekira 52.000 tahun lalu saat sebuah meteorit seberat dua juta ton jatuh di lokasi yang saat ini menjadi bagian dari India tengah. Danau Lonar dianggap sebagai situs geo-heritage nasional di India.

Pejabat dari departemen kehutanan India telah diinstruksikan untuk mengumpulkan sampel air dari Danau Lonar dan mencari tahu mengapa perubahan warna air yang misterius ini tiba-tiba terjadi.

That's Lonar Lake.. giving competition to Pink City since yesterday.. pic.twitter.com/i4dt9qI8pV

Sementara itu, foto-foto danau merah muda telah mulai bermunculan di platform media sosial. warganet yang kagum dengan fenomena spektakuler itu membandingkannya dengan Hiller Lake Australia, yang dikenal karena airnya yang berwarna merah muda.

Beberapa media dengan mengutip peneliti melaporkan, perubahan warna air di danau telah terjadi sebelumnya, tetapi tidak pernah begitu jelas, demikian diwartakan Sputnik.

Dalam kasus Hiller Lake, air tampak merah muda karena kehadiran dua organisme, Halobacteria dan keluarga alga yang disebut Dunaliella salina.

The only Pink lake in World in Australia(Hillier Lake) and India(Lonar Lake) #Mh28✌🏻😍💪🏻 pic.twitter.com/kGEaSK9g5z— Shubham Parik (@shubhamparik_7) June 11, 2020