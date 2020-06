WASHINGTON DC - Pemerintahan Donald Trump memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pejabat Pengadilan Pidana Internasional (ICC) yang terlibat dengan "segala upaya" untuk menyelidiki atau menuntut petugas Amerika Serikat (AS) atas kejahatan perang.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis (11/6/2020), kantor pers Gedung Putih mengatakan Presiden Donald Trump juga telah mengizinkan "perluasan pembatasan visa" terhadap pejabat ICC dan anggota keluarga mereka.

AS telah berulang kali mengancam akan menjatuhkan sanksi pada pengadilan yang bermarkas di Den Haag itu. Washington menegaskan bahwa mereka tidak memiliki hak untuk menyelidiki atau menuntut warga AS tanpa persetujuan Pemerintah AS.

Pernyataan Gedung Putih menggambarkan tindakan pengadilan sebagai "serangan terhadap hak-hak rakyat Amerika" dan ancaman untuk "melanggar kedaulatan nasional AS," demikian dilansir RT, Jumat (12/6/2020).

Ditambahkan dalam pernyataan itu bahwa ICC didirikan "untuk memberikan pertanggungjawaban atas kejahatan perang" tetapi mengatakan "dalam praktiknya" pengadilan itu telah menjadi "tidak bertanggung jawab dan tidak efektif."

Upaya ICC untuk menyelidiki tuduhan kejahatan perang oleh Israel terhadap Palestina juga telah menarik kemarahan dari pemerintahan Trump.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo berpendapat pada Mei bahwa Palestina tidak "memenuhi syarat sebagai negara berdaulat" dan bahwa pengadilan tidak dapat melakukan penyelidikan "tidak sah" terhadap Israel. Ia mengancam bahwa AS akan "memberikan konsekuensi yang tepat" jika pengadilan terus berupaya untuk menyelidiki dugaan kejahatan.

Dalam pernyataan Kamis, Gedung Putih mengatakan ICC sedang melakukan "investigasi bermotivasi politik" terhadap AS dan sekutunya "termasuk Israel."

Tanpa memberikan bukti, pernyataan itu mengatakan AS khawatir bahwa "negara-negara musuh memanipulasi" pengadilan dengan "mendorong" tuduhan terhadap personil Amerika.

Dikatakan ada "alasan kuat untuk percaya" bahwa ada "korupsi dan perilaku salah" di "tingkat tertinggi" pengadilan yang membuat integritasnya dipertanyakan.

