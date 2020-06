SEBUAH perampokan dengan sepeda motor di Karachi, Pakistan berakhir dengan cara yang tak terduga ketika para perampok tampaknya berubah pikiran dan mengembalikan barang-barang yang mereka rampok dari korbannya. Korban dan pelaku bahkan terlihat saling berpelukan, terekam dalam video kamera pengawas.

Video itu memperlihatkan seorang pengendara jasad pengiriman makanan Foodpanda sedang didekati oleh sepasang perampok yang berhenti di atas skuter. Para perampok merampas tas dan barang-barang milik pengendara dari sakunya, tetapi setelah korban tampak memohon kepada mereka.

Para perampok tampaknya luluh dan mengembalikan semua barang itu kepada korban yang sedang kebingungan, demikian diwartakan RT.

WATCH: CCTV footage of robbers in #Karachi consoling #food delivery man and returning his valuables after he breaks down into tears goes #viral.



