TABANAN – Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mendistribusikan bantuan cadangan beras Pemerintah kepada 17. 844 masyarakat Tabanan yang terdampak Covid-19. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Wantilan Pura Luhur Batukau, Wangaya Gede, Penebel, yang diterima para Camat se-Kabupaten Tabanan, Minggu (21/6/2020).

Pada kesempatan itu, Bupati Eka juga menyerahkan bantuan Dompet Peduli Covid-19 Tabanan, berupa 170 Paket Sembako kepada 170 Pemangku dan 200 masker kain dari Yayasan Ekalawya.

Turut juga BPD Bali memberikan bantuan 4 buah wastavel untuk Pura Luhur Batukau. “Sebelumnya Saya ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya berkat restu-Nya, kita bisa berkumpul disini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun,” ucap Bupati Eka didampingi Ketua DPRD I Made Dirga.

Pendistrbusian cadangan beras Pemerintah di Kabupaten Tabanan ini memang sudah lama ditunggu oleh masyarakat. Meskipun agak terlambat, Bupati Eka menegaskan bantuan ini tidak bisa dilakukan secara gegabah dan harus benar-benar tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan apapun dari Pemerintah.

“Mohon maaf atas keterlambatan ini, karena Pemkab harus menilai terlebih dahulu agar bantuan ini tepat saasaran. Dan Astungkara beras cadangan ini tepat sasaran serta kedepannya setiap 2 bulan sekali bisa kita lakukan pembagian beras cadangan ini,” ujar Bupati Eka.

Karena beras merupakan kebutuhan pokok sangat dibutuhkan masyarakat, Bupati Eka mengingatkan kepada seluruh jajaran agar memdistribusikan cadangan beras dilakukan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai dengan administrasi dan sesuai dengan data KK penerima.

“Tiang harapkan penyalurannya tertib, penyerahan dilakukan kepada orang yang benar dan administrasinya juga benar dan tidak ada yang main-main dengan bantuan ini,” imbuhnya.

Bupati Eka juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Tabanan agar tidak menyalah artikan konsep new normal. Ia menegaskan new normal bukan berarti hidup normal seperti dulu namun new normal merupakan gaya hidup baru sesuai dengan protap kesehatan Covid-19.

Ia menegaskan, di saat fase New Normal yang seperti sekarang ini harus tetap mengindahkan anjuran pemerintah dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 serta selalu berpikir positif. “New Normal ini merupakan pola pikir baru, gaya hidup baru. Kita hidup di tengah virus, jadi harus selalu rajin mencuci tangan, memakai masker dan memakai hand sanitizer di setiap aktivitas kita. Meski terasa lebih ribet namun ini demi keselamatan kita bersama,” tegasnya lagi.

Selain itu, Bupati Eka juga serahkan paket sembako untuk 170 pemangku di Pura Luhur Batukau/Tidak lupa juga Bupati Eka juga sangat berterimakasih kepada seluruh jajaran Pemkab Tabanan sampai lapisan terbawah yang ada di desa, karena telah bergotong-royong menjaga Tabanan dan selalu bekerja keras melawan wabah ini demi keamanan Tabanan.

“Saya ucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah bekerja keras menjaga Tabanan dan ini tinggal dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan Tabanan bisa selamat dari Covid-19 ini dan kembali normal kembali,” harap Bupati Eka.

Sementara Kadis Sosial Kabupaten Tabanan, I Nyoman Gede Gunawan melaporkan, hari ini merupakan pendistribusian cadangan beras pemerintah di Kabupatn Tabanan. Setidaknya sesuai data ada sekitar 85 ton cadangan beras yang terserap untuk 17.844 KK yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tabanan.

Bupati Eka menegaskan bahwa untuk bantuan sosial tunai sudah didroop secara bertahap dan telah menyasar 17.602 masyarakat Tabanan. Untuk program sembako termasuk yang didistribusikan Minggu (21/06) sudah menyasar hampir 17.986 masyarakat Tabanan. Tekait cadangan beras ia menegaskan Tabanan diberikan 100 ton cadangan beras oleh Pemerintah untuk setiap tahunnya. “Dan hari kita distribusikan hampir kepada 17.844 KK dari 70.972 masyarakat Tabanan, kalau dijumlahkan hampir 85 ton,” imbuhnya Gunawan. CM

