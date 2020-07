INGGRIS - Sosialita asal Inggris, Ghislaine Maxwell, akhirnya ditangkap oleh Federal Bureau Investigation (FBI). Maxwell sendiri, merupakan teman dekat pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

"Dia ditangkap di pantai timur atas tuduhan terkait Epstein dan diperkirakan akan muncul di pengadilan federal hari ini," kata NBC News dalam sebuah laporan yang pertama kali menyampaikan berita tersebut.

Melansir The Guardian, Maxwell memang tiba-tiba "menghilang", dan lokasinya tidak diketahui sejak penangkapan Epstein Juli lalu. Epstein diduga menyalahgunakan dan memperdagangkan perempuan dan gadis di Manhattan dan Florida antara tahun 2002-2005.

Pencarian untuk Maxwell pun telah menjadi hal yang intens, dengan melaporkan penampakan dan rumor tentang keberadaannya bermunculan di Amerika Serkat (AS) dan bahkan di luar negeri.

The New York Times melaporkan bahwa Maxwell telah ditangkap di New Hampshire. Epstein membantah telah melakukan kejahatan, namun dia bunuh diri di sel penjara Manhattan pada Agustus silam.

Ayah Maxwell adalah baron media Inggris Robert Maxwell. Dia adalah mantan pacar Epstein, dan menjadi orang di balik kehidupan sosialnya, yang sering kali melibatkan orang-orang kaya, berpengaruh dan berkuasa dari seluruh dunia dalam politik, seni dan sains.

Virginia Giuffre, salah satu yang diduga korban Epstein, telah mengatakan dalam gugatan perdata bahwa Maxwell merekrutnya ke dalam lingkaran Epstein, di mana ia mengklaim Epstein memaksanya untuk berhubungan seks dengannya, dan teman-teman termasuk pangeran Inggris Prince Andrew. Prince Andrew pun membantah tuduhan itu.

Meski begitu, Maxwell mengatakan tuduhan Giuffre tidak benar. Sebagai tanggapan atas klaim tersebut, Giuffre pun mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Maxwell pada 2015.

