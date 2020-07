JAKARTA- Sejak merebaknya pandemi Covid-19, mengubah hampir semua rutinitas di segala bidang termasuk pendidikan. Tak terkecuali untuk lembaga pendidikan seperti BINUS University yang juga turut menyelenggrakan pendidikan pendidikan di era new normal.

Jumat (03/07/20) BINUS University mengajak rekan-rekan media berdiskusi santai sekaligus silaturahim dalam BINUS Online Meet & Greet with Journalists pada Zoom dengan tema "Penyelenggaraan Pendidikan di Era New Normal". Pada kesempatan tersebut turut hadir Stephen Wahyudi Santoso President of BINUS Higher Education, George Wijaya Hadipoespito, Vice President of BINUS Higher Education dan Prof. Dr. Ir. Harjanto Prabowo M.M. selaku rektor BINUS University.

"Jadi dengan adanya kondisi ini, Februari kita sudah 50 % online. Tujuannya adalah supaya kepadatan di dalam kelas dikurangi. Jadi 50 % pengajaran secara online," terang Stephen

Diskusi yang dibuka oleh pemaparan Bapak Stephen Wahyudi Santoso mengenai sikap BINUS ketika pandemi mulai mewabah di Indonesia. Sejak Februari 2020, BINUS telah melakukan antisipasi penanggulangan pandemi. Mulai dari menerapkan protokol kesehatan dan secara bertahap melakukan kegiatan perkuliahan tatap muka dengan online secara 50:50 dengan tujuan mengurangi density di lingkungan kampus.

Sebelumnya, BINUS memang telah integrasikan online learning sebagai bagian dari program perkuliahan dengan prosentase sekitar 30%. Sehingga ketika kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dari rumah secara online, dari segi teknologi, kapasitas, dan materi kami sudah lebih siap. Menanggapi akan metode pembelajaran di era new normal, beliau berpendapat tidak semua pembelajaran ke depannya akan full online.

“Kami masih percaya pengalaman belajar di kampus, pengalaman belajar di kelas, interaksi mahasiswa dengan sesama mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan dosen masih sangat penting,” Papar Stephen

Stephen juga mengungkapkan di luar pembelajaran semuanya akan tetap terus berjalan. Karena saat ini BINUS akan menggunakan kombinasi antara online dengan onsite dan akan terus mengembangkan sistem pembelajaran dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang yang hingga saat ini belum dapat diprediksi kapan akan berakhir.

Diskusi dilanjutkan dengan pemaparan Prof. Dr Ir Harjanto Prabowo MM selaku Rektor Binus University yang mengawali diskusi dengan sebuah pesan bahwa Pendidikan itu sangat terkait dengan perkembangan masyarakat.

“Pendidikan membuat masyarakat berkembang, perkembangan masyarakat membuat pendidikan berkembang. Interaksi itu yang harus terus ditangkap oleh lembaga pendidikan seperti BINUS agar lembaga pendidikan relevan dan memberikan solusi kepada masyarakat,” ungkapnya

Lebih lanjut Harjanto mengatakan jika pendidikan membutuhkan interaksi. Maka dari itu, dengan adanya pandemi dalam kehidupan masyarakat secara global dikhawatirkan akan mengganggu interaksi sosial.

“Saya sangat mendukung kegiatan pendidikan di Indonesia. Melihat kiprah BINUS yang terus bekerja keras untuk membuat pendidikan di Indonesia lebih maju. Kita tidka menyerah, kita terus berinovasi membuat pendidikan semakin baik,"urainya

BINUS tidak hanya mengedepankan pola-pola pengajaran, namun juga pengembangan karakter, quality of life, pengalaman hidup mahasiswa. “Di satu sisi kami memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran di masa pandemi, namun kami juga tidak akan melupakan interaksi dengan mengedepankan protokol secara ketat sesuai dengan kenormalan baru”, tutur Prof. Harjanto.

Menyambung hal yang diutarakan oleh Prof. Harjanto, Bapak George juga mengedepankan pentingnya meningkatkan engagement baik bagi mahasiswa, dosen, maupun karyawan. Learn from home yang harus dilakukan secara tiba-tiba dan dalam waktu yang lama membutuhkan penyesuaian yang besar.

“Untuk tetap menjaga motivasi agar tetap produktif kami membuat aktivitas seperti work-out from home, berdoa bersama, dan challenge melalui social media atau permainan yang tetap meningkatkan interaksi baik sesama karyawan, dosen, maupun mahasiswa”, pungkasnya.

Acara BINUS Online Meet and Greet with Journalists ini adalah salah satu bentuk dari rangkaian acara Perayaan Menuju 40 tahun BINUS Berkarya. Bapak Stephen, Bapak George, dan Prof. Harjanto memberikan apresiasi setingginya atas dukungan yang diberikan stakeholders BINUS terutama rekan media kepada BINUS dalam mewujudkan cita-cita BINUS dalam membina dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan untuk Nusantara yang lebih maju. CM

(yao)