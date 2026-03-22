Curhat Warga Pekayon Kebanjiran saat Lebaran: Nangis Aja, Sedih Banget Rumah Terendam

JAKARTA – Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada hari pertama Idulfitri 1447 Hijriah menyebabkan banjir di sejumlah titik. Salah satunya terjadi di Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (21/3/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi pada pukul 21.30 WIB, air merendam permukiman warga dengan ketinggian bervariasi, mulai dari lutut hingga paha orang dewasa. Bahkan, tempat ibadah seperti Masjid Jami' Al-Ma’mur turut terdampak.

Warga setempat, Tri (48), mengatakan banjir terjadi setelah hujan deras sejak sore hari. Ia menduga air yang merendam wilayahnya merupakan kiriman dari hulu, termasuk Bogor, yang mengalir melalui Kali Cipinang.

“Mulai sore hujan deras, ini kayaknya kiriman dari Bogor. Biasanya juga dari arah Jatinegara lewat Kali Cipinang,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Tri mengungkapkan banjir seperti ini tergolong tidak biasa terjadi di wilayahnya. Pasalnya, genangan biasanya tidak sampai masuk ke dalam rumah warga meski hujan turun.

“Kalau hujan biasanya nggak pernah banjir sampai begini,” katanya.