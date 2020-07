FOTO yang memperlihatkan seekor kelelawar dengan ukuran “sebesar manusia” bergantung terbalik dari atap sebuah rumah baru-baru ini dibagikan di media sosial dan dalam waktu singkat menjadi viral.

Foto itu diambil oleh pengguna Twitter dengan @AlexJoestar622. Dia mem-posting dua foto yang menunjukkan apa yang tampak seperti kelelawar raksasa, diduga seekor rubah terbang mahkota emas raksasa.

"Ingat ketika aku memberi tahu kalian semua bahwa Filipina memiliki kelelawar seukuran manusia? Ya, ini yang aku bicarakan," tulisnya dalam cuitan di Twitter pada 24 Juni.

Banyak pengguna bereaksi terhadap foto-foto itu, mengatakan mereka tidak tahu bahwa mamalia semacam itu ada.

Tweet Alex segera menjadi viral dan telah mengumpulkan lebih dari 267 ribu likes dan retweet lebih dari 100 ribu kali. Foto-foto itu juga telah banyak beredar di Facebook dan Instagram.

Beberapa pengguna Twitter berkomentar mengenai cuitan itu dan mencoba berbagi informasi tentang mamalia raksasa tersebut. Namun, masih banyak yang bingung tentang apakah hewan itu kelelawar atau sesuatu yang lain.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC — Alex is....💫 (@AlexJoestar622) June 24, 2020