PENIPU dicurigai telah meretas dan mengambil alih banyak akun Twitter terkenal, termasuk akun mantan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Bos Amazon Jeff Bezos, dan Kanye West, dan menggunakannya untuk melakukan penipuan mata uang kripto.

Serentetan peretasan yang nyata terjadi pada Rabu sore (15/7/2020), dengan akun Twitter Musk mengirimkan sejumlah cuitan termasuk alamat bitcoin, menawarkan untuk membagikan ribuan dolar dalam mata uang elektronik, setelah dia menerima USD1.000 pertama.

Posting dari akun Twitter Musk yang diretas segera diikuti oleh penawaran serupa dari akun Bill Gates, Kanye West, Jeff Bezos dan Joe Biden. Akun beberapa perusahaan, termasuk Apple, juga terkena peretasan dan menyebarkan pesan penipuan itu, demikian diwartakan RT.

Meskipun masih belum jelas bagaimana para peretas mendapatkan akses ke begitu banyak akun, Twitter telah mengakui pembobolan keamanan itu dan mengatakan sekarang "menyelidiki dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya."

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020