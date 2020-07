SEORANG wanita dan empat anaknya meninggal di Negara Bagian Uttar Pradesh, India pada Jumat pagi (17/7/2020) ketika mereka tertimpa tembok yang runtuh karena dilompati sekelompok monyet.

Peristiwa itu terjadi di Kota Shahjahanpur ketika sebuah keluarga dengan tujuh orang tidur di halaman rumah mereka. Tiba-tiba, beberapa monyet tiba dan mulai melompat di atap, meruntuhkan tembok keluarga itu. Satu orang terluka dan lima lainnya tewas dalam insiden itu.

Hakim Distrik Viktor Singh mengatakan, korban berusia 42 tahun, yang diidentifikasi sebagai Shabnam, sedang tidur dengan anak-anaknya Ruby (20), Shahbaz (5), Chandini (3), dan Sahib (8), ketika insiden itu terjadi. Sementara, putra lainnya, Sahil yang berusia 15 tahun, menderita luka-luka serius dan telah dirawat di rumah sakit.

Menurut polisi, keluarga itu tertidur lelap di halaman ketika monyet-monyet mulai melompat.

