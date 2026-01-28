Bakal Dilantik Prabowo, 8 Anggota Dewan Energi Nasional Tiba di Istana

Bakal Dilantik Prabowo, 8 Anggota Dewan Energi Nasional Tiba di Istana (Binti Mufarida)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik delapan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan untuk periode 2026-2030. Prosesi pelantikan akan berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, para anggota DEN sudah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.15 WIB. Mereka tampak mengenakan setelan jas dengan peci dan dasi berwarna biru.

Para anggota DEN yang bakal dilantik dan telah tiba di antaranya Mohamad Fadhil Hasan, Satya Widya Yudha, dan Unggul Priyanto.

Sementara berdasarkan informasi yang beredar, pelantikan akan berlangsung pada pukul 15.00 WIB. Semula, agenda pelantikan dijadwalkan pukul 14.00 WIB. Namun, mundur satu jam menjadi pukul 15.00 WIB.

Diketahui, calon Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 sebelumnya telah disetujui DPR RI pada rapat paripurna, Selasa (25/11/2025). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.