INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional di Istana Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |12:02 WIB
Prabowo Lantik Dewan Energi Nasional di Istana Hari Ini
Presiden Prabowo (foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Dewan Energi Nasional (DEN), di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini, Rabu (28/1/2026).

Pelantikan semula dijadwalkan pukul 14.00 WIB, mundur satu jam menjadi pukul 15.00 WIB.

Calon anggota DEN periode 2026-2030 sebelumnya telah disetujui DPR RI melalui rapat paripurna, Selasa (25/11/2025), yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, melaporkan hasil fit and proper test terhadap calon anggota DEN dari pemangku kepentingan. Sebanyak 16 calon diajukan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, dan 8 nama disepakati menjadi anggota DEN.

"Komisi XII DPR RI melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon anggota Dewan Energi Nasional dari pemangku kepentingan periode 2026-2030 pada tanggal 20 November 2025," ujar Bambang.

 

