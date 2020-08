SEBUAH insiden menyeramkan di Festival Layang-Layang Taiwan terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial.

Pada insiden itu seorang gadis berusia 3 tahun terangkat ke langit oleh sebuah layang-layang raksasa yang diterbangkan selama festival tersebut. Menurut laporan media gadis kecil itu terhindar dari tragedi dan hanya mengalami luka ringan saat berhasil diturunkan.

Incredible scenes today from Hsinchu, Taiwan, as a 3 year old girl was swept up into the air while holding a kite. The girl, miraculously, only suffered minor injuries. The video is now going viral on Chinese social media. pic.twitter.com/JIqpLqEwGY— Manya Koetse (@manyapan) August 30, 2020