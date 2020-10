LAGOS - Sebuah ledakan yang memicu kebakaran di sebuah pompa bensin di ibu kota komersial Nigeria, Lagos, menewaskan setidaknya delapan orang. Badan manajemen darurat Nigeria (SEMA) mengatakan insiden itu menghancurkan setidaknya 25 rumah, 16 toko dan sebuah sekolah dasar.

Ledakan itu terjadi pada Kamis (8/10/2020) dini hari di Baruwa, yang sebagian besar merupakan wilayah pemukiman, demikian diwartakan BBC.

BACA JUGA: Ledakan Truk Tangki di Nigeria Tewaskan 28 Orang

Penyebab ledakan masih belum jelas, tetapi layanan darurat mengatakan emisi gas telah diidentifikasi dan diatasi.

A gas explosion has occurred at a Petrol Station situated at Baruwa axis of Lagos. Police officers and men from @lag_fireservice are on ground to control the situation. #TheGoodGuys pic.twitter.com/yCzyMbhTrh— Lagos State Police Command II (@rrslagos767) October 8, 2020