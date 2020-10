WASHINGTON DC - Tunangan jurnalis Saudi yang terbunuh, Jamal Khashoggi, telah mengajukan gugatan terhadap putra mahkota Arab Saudi, menuduhnya memerintahkan pembunuhan tersebut.

Hatice Cengiz dan kelompok hak asasi yang dibentuk Khashoggi sebelum kematiannya mengejar Mohammed bin Salman dan lebih dari 20 orang lainnya atas kerusakan yang tidak ditentukan.

Khashoggi dibunuh oleh tim agen Saudi selama kunjungan ke konsulat kerajaan di Istanbul, Turki, pada 2018. Putra mahkota Mohammed bin Salman telah membantah memerintahkan pembunuhan itu.

Khashoggi adalah seorang kritikus terkemuka dari pemerintah Saudi dan telah hidup dalam pengasingan di AS, sering menulis untuk Washington Post.

Dalam gugatan perdata yang diajukan di Washington DC pada hari Selasa, warga negara Turki Ms Cengiz mengklaim cedera pribadi dan kerugian finansial atas kematian Khashoggi. Sementara kelompok hak asasi manusia yang dibentuk Khashoggi, Democracy for the Arab World Now (Dawn), mengatakan operasinya terhambat karena pembunuhan itu.

Gugatan tersebut menuduh bahwa Khashoggi dibunuh "berdasarkan arahan terdakwa Mohammed bin Salman".

"Tujuan dari pembunuhan itu jelas - untuk menghentikan advokasi Khashoggi di Amerika Serikat... untuk reformasi demokrasi di dunia Arab," kata gugatan tersebut sebagaimana dilansir BBC.

Dalam konferensi video pada Selasa (20/10/2020), pengacara Cengiz dan Dawn mengatakan fokus gugatan itu adalah agar pengadilan AS meminta pertanggung jawaban Mohammed bin Salman atas pembunuhan tersebut dan untuk mendapatkan dokumen yang mengungkapkan kebenaran, demikian dilaporkan surat kabar Washington Post.

"Jamal (Khashoggi) percaya segala sesuatu mungkin terjadi di Amerika dan saya menaruh kepercayaan saya pada sistem peradilan sipil Amerika untuk mendapatkan keadilan dan akuntabilitas," kata Cengiz dalam sebuah pernyataan.

Pada Desember 2019, Pengadilan Kriminal Riyadh menjatuhkan hukuman mati kepada lima orang karena "melakukan dan berpartisipasi langsung dalam pembunuhan" Khashoggi. Tiga lainnya dijatuhi hukuman penjara total 24 tahun karena "menutupi kejahatan ini dan melanggar hukum". Tiga orang dinyatakan tidak bersalah, termasuk mantan wakil kepala intelijen Arab Saudi, Ahmad Asiri. Saud al-Qahtani, mantan penasihat senior Putra Mahkota Mohammed, diselidiki oleh penuntut umum Saudi tetapi tidak dituntut. Bulan lalu, media pemerintah melaporkan bahwa lima hukuman mati yang dijatuhkan telah diubah menjadi hukuman penjara 20 tahun.