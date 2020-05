ANKARA - Tunangan wartawan Saudi Jamal Khashoggi tidak akan mengampuni pembunuh seperti yang dilakukan putra Khashoggi.

Hatice Cengiz menulis di Twitter bahwa Jamal Khashoggi telah menjadi "simbol internasional yang lebih besar dari kita, dikagumi dan dicintai."

Cengiz menambahkan bahwa "Jamal terbunuh di dalam konsulat negaranya untuk mendapatkan dokumen pernikahan kami. Para pembunuh datang dari Saudi dengan rencana menyergap [dan] membunuhnya."

Ia menegaskan tidak ada yang berhak mengampuni para pembunuh. “

“Kami tidak akan mengampuni pembunuh atau mereka yang memerintahkan pembunuhan,” tulisnya.

Jamal Khashoggi has become an international symbol bigger than any of us, admired and loved. His ambush and heinous murder does not have a statue of limitations and no one has the right to pardon his killers.

I and others will not stop until we get #JusticeForJamal (1/2) pic.twitter.com/hX0kFRPNvr— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 22, 2020