Rayuan Tak Mempan, Arab Saudi Tolak Tawaran AS untuk Normalisasi Hubungan dengan Israel

RIYADH - Arab Saudi telah menghentikan upayanya untuk mencapai perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai imbalan atas normalisasi hubungan Kerajaan itu dengan Israel, menurut para pejabat Saudi dan Barat. Riyadh kini dilaporkan tengah mendorong perjanjian kerja sama militer yang lebih sederhana, tanpa perlu memberikan pengakuan terhadap Israel.

Sebelumnya, dalam upaya untuk mencapai perjanjian keamanan bersama yang luas awal tahun ini, Riyadh melunakkan posisinya mengenai kenegaraan Palestina. Saat itu Arab Saudi mengatakan kepada AS bahwa komitmen publik dari Israel terhadap solusi dua negara menjadi syarat yang cukup bagi Kerajaan itu untuk menormalisasi hubungan.

Namun, dengan kemarahan publik di Arab Saudi dan Timur Tengah yang memuncak atas tindakan militer Israel di Gaza, Putra Mahkota Mohammed bin Salman menarik konsesi tersebut. MbS, sapaan Sang Putra Mahkota, kini mensyaratkan Israel untuk mengambil langkah konkret untuk mendirikan negara Palestina, demikian disampaikan dua sumber Saudi dan tiga sumber Barat, sebagaimana dilansir Reuters.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berhasrat untuk mengamankan normalisasi dengan negara adidaya Saudi itu sebagai tonggak bersejarah dan tanda penerimaan yang lebih luas di dunia Arab, kata diplomat Barat.

Namun, ia menghadapi pertentangan yang sangat besar di dalam negeri terhadap konsesi apa pun kepada Palestina setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan tahu bahwa setiap gerakan ke arah kenegaraan akan memecah belah koalisi yang berkuasa, kata mereka.