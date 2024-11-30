Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rayuan Tak Mempan, Arab Saudi Tolak Tawaran AS untuk Normalisasi Hubungan dengan Israel

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |17:36 WIB
Rayuan Tak Mempan, Arab Saudi Tolak Tawaran AS untuk Normalisasi Hubungan dengan Israel
Ilustrasi.
A
A
A

RIYADH - Arab Saudi telah menghentikan upayanya untuk mencapai perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai imbalan atas normalisasi hubungan Kerajaan itu dengan Israel, menurut para pejabat Saudi dan Barat. Riyadh kini dilaporkan tengah mendorong perjanjian kerja sama militer yang lebih sederhana, tanpa perlu memberikan pengakuan terhadap Israel.

Sebelumnya, dalam upaya untuk mencapai perjanjian keamanan bersama yang luas awal tahun ini, Riyadh melunakkan posisinya mengenai kenegaraan Palestina. Saat itu Arab Saudi mengatakan kepada AS bahwa komitmen publik dari Israel terhadap solusi dua negara menjadi syarat yang cukup bagi Kerajaan itu untuk menormalisasi hubungan.

Namun, dengan kemarahan publik di Arab Saudi dan Timur Tengah yang memuncak atas tindakan militer Israel di Gaza, Putra Mahkota Mohammed bin Salman menarik konsesi tersebut. MbS, sapaan Sang Putra Mahkota, kini mensyaratkan Israel untuk mengambil langkah konkret untuk mendirikan negara Palestina, demikian disampaikan dua sumber Saudi dan tiga sumber Barat, sebagaimana dilansir Reuters.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih berhasrat untuk mengamankan normalisasi dengan negara adidaya Saudi itu sebagai tonggak bersejarah dan tanda penerimaan yang lebih luas di dunia Arab, kata diplomat Barat.

Namun, ia menghadapi pertentangan yang sangat besar di dalam negeri terhadap konsesi apa pun kepada Palestina setelah serangan Hamas pada 7 Oktober dan tahu bahwa setiap gerakan ke arah kenegaraan akan memecah belah koalisi yang berkuasa, kata mereka.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/18/3188317//perdana_menteri_qatar_syekh_mohammed_bin_abdulrahman_bin_jassim_al_thani-oyXg_large.jpg
Israel 600 Kali Melanggar, PM Qatar Sebut Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza Capai Momen Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/18/3188188//presiden_amerika_serikat_donald_trump-6xIe_large.jpg
Trump Sebut Imigran Somalia ‘Sampah’, Tak Diinginkan di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/25/3188064//arab-uSaq_large.jpg
Wisata Wellness Arab Saudi Hadirkan Pengalaman Baru dan Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3188032//menteri_keamanan_dalam_negeri_as_kristi_noem-m3P7_large.jpg
AS Berencana Perluas Larangan Perjalanan ke Lebih dari 30 Negara, Indonesia Termasuk?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/18/3187971//pimpinan_kelompok_milisi_palestina_popular_forces_yasser_abu_shabab-vpxX_large.jpg
Pimpinan Milisi Palestina yang Didukung Israel Tewas Dibunuh di Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement