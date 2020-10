ACCRA – Sebuah gereja di Ghana runtuh menewaskan setidaknya 21 orang, dengan tim penyelamat masih melakukan pencarian di bawah puing-puing. Gereja yang terletak di Akyem Batabi, timur Ghana itu runtuh saat jamaah berdoa di awal pekan ini.

Presiden Nana Akufo-Addo pada Kamis (22/10/2020) menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang berduka, dengan jumlah awal korban tewas mencapai 15. Jumlah korban bertambah setelah tim penyelamat menarik beberapa jasad lagi dari bawah puing-puing bangunan.

On behalf of Government and the people of Ghana, I send my deepest condolences to the families of the 15 persons who lost their lives tragically in the church building that collapsed at Akim Batabi near Oda. I wish the 8 injured persons a speedy recovery.— Nana Akufo-Addo (@NAkufoAddo) October 22, 2020