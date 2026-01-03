Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Nabi Gadungan Ghana Ditangkap Gara-Gara Ramalan Kiamat dan Banjir Besar

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |20:05 WIB
Nabi Gadungan Ghana Ditangkap Gara-Gara Ramalan Kiamat dan Banjir Besar
Ebo Noah ditangkap karena ramalan kiamat dan banjir besarnya.
JAKARTA – Seorang nabi gadungan di Ghana yang selama berbulan-bulan menyebarkan ketakutan akan banjir kiamat yang segera terjadi telah ditangkap, demikian dikonfirmasi oleh polisi setempat di negara Afrika Barat tersebut kepada beberapa media.

Evans Eshun, yang populer dengan nama Ebo Noah, ditahan pada 31 Desember setelah berulang kali memperingatkan bahwa banjir global akan dimulai pada Hari Natal. Pria berusia 30 tahun itu mengklaim bencana tersebut akan berlangsung selama tiga tahun dan mendesak para pengikutnya untuk menyumbangkan uang guna membantunya membangun bahtera modern untuk bertahan hidup.

Agustus lalu, Eshun mengklaim Tuhan telah memerintahkannya untuk membangun 10 kapal kayu untuk menyelamatkan umat manusia. Selama berbulan-bulan, ia mengunggah video yang menunjukkan dirinya mengawasi pembangunan kapal. Namun, kontroversi muncul setelah laporan menuduh bahwa sumbangan yang dimaksudkan untuk proyek tersebut malah digunakan untuk membeli Mercedes-Benz, yang memicu kemarahan luas di internet.

 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Nabi Palsu Ramalan Kiamat Ghana
