JAKARTA - Gempa Magnitudo 7,0 yang mengguncang Provinsi Izmir, Turki menyebabkan munculnya tsunami kecil, Jumat (30/10/2020). Gempa itu membuat air laut memasuki wilayah pesisir provinsi tersebut.

Berdasarkan laporan sementara, sebagaimana diberitakan Express, gempa mengakibatkan 4 orang tewas dan 120 terluka. Setelah gempa, air laut memasuki kota bak banjir bandang,

Another tsunami footage from the earthquake in Izmir province of Turkey.



This one is really dangerous pic.twitter.com/62zfddWSi8 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 30, 2020