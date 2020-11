WASHINGTON - Pemilu Amerika Serikat (AS) tahun ini merupakan pemilu dengan tingkat partisipasi warga tertinggi. Bahkan, banyak yang rela mengatre berjam-jam demi memberikan suaranya.

Lebih dari 100 juta orang memberikan suara, menurut Proyek Pemilu AS non-partisan. Oleh karena itu, kelompok yang menamakan diri Joy to The Polls pun membuat beberapa gerakan untuk menyemangati para penduduk yang ingin datang ke tempat pemilihan.

Kelompok ini mendirikan pos di depan Sekolah Dasar Wildwood sejak pukul 6 pagi dan menawarkan donat serta kopi kepada pemilih pagi. Sementara di siang hari, mereka memberikan hot dog hingga pukul 6 sore.

8:04 AM in Hyde Park and the line is around the block



See ya at the polls MA-7! ๐Ÿ’ƒ๐Ÿฝ https://t.co/Qpwk6FMuj6 pic.twitter.com/7PW8Vvvv28