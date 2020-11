JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) pada Jumat (27/11/2020) memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia guna menyampaikan kecaman keras pemerintah atas berulangnya kasus penyiksaan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Kasus terakhir dialami MH, PMI sektor domestik yang mengalami penyiksaan oleh majikannya, mulai dari pukulan benda tumpul, sayatan benda tajam dan disiram air panas.

Indonesia menuntut pelindungan penuh terhadap PMI, pengawasan ketat majikan termasuk pemenuhan hak-hak pekerja serta memastikan penegakan hukum yang tegas atas majikan MH.

Dubes Malaysia menyampaikan keprihatinan dan keterkejutan atas peristiwa yang menimpa MH tersebut. Pemerintah Malaysia akan serius menangani kasus ini. Saat ini majikan MH telah ditahan dan dikenakan pasal pelanggaran Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act 2007.

Pada hari yang sama, KBRI Kuala Lumpur telah menjenguk MH yang sedang dirawat di RS Kuala Lumpur. MH dikabarkan dalam kondisi stabil dan telah mendapatkan perawatan tim dokter rumah sakit, yang mengobati luka dan memberikan penanganan psikologis.

KBRI Kuala Lumpur akan menugaskan pengacara retainer untuk memonitor proses penegakan hukum atas majikan MH. Dubes RI untuk Malaysia juga telah berkomunikasi langsung dengan suami MH untuk menyampaikan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan kasus ini seadil mungkin dan memastikan MH mendapatkan perawatan hingga sembuh.

