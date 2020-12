BLITAR - AN (17), remaja asal Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar yang disangka tidur pulas, ternyata sudah tidak bernyawa.

Jantung Maryam, ibunda AN serasa copot. Sebab putranya belum lama memberi makan ayam dan burung piaraannya.

"Setelah memberi makan ayam dan burung, yang bersangkutan berbaring di tempat tidur. Ketika hendak dibangunkan ternyata sudah meninggal dunia," ujar Kasubag Humas Polres Blitar Kota Iptu Ahmad Rochan kepada wartawan, Senin (21/12/2020).

AN memiliki rutinitas memberi makan ayam dan burung piaraan keluarga. Saat rutinitas dikerjakan, orang tua AN mengaku tidak melihat sesuatu yang aneh pada anaknya. "Yang bersangkutan sempat beristirahat selama dua jam di kamarnya," kata Rochan.

Begitu AN tidak merespons saat dibangunkan, Maryam sontak berteriak memanggil suaminya. Munir, ayah AN, langsung mengecek anaknya. Begitu melihat tanda kematian, keluarga langsung menghubungi aparat kepolisian. AN dipastikan dalam keadaan tidak bernyawa.

"Dalam pemeriksaan tidak ditemukan bekas penganiayaan," terang Rochan.

Selama ini AN dikenal tidak memiliki gaya hidup yang aneh. Yang bersangkutan tidak pernah bersentuhan dengan minuman keras dan sejenisnya. AN juga dipastikan tidak terpapar Covid-19.

"Diduga karena kelelahan," pungkas Rochan.

(qlh)