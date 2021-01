INGGRIS - Pangeran William diam-diam melakukan kunjungan rahasia ke pusat tunawisma London sebelum Natal.

William dikabarkan datang untuk membantu mengemas makanan dan mengobrol dengan para penghuni di panti jompo.

William mengunjungi Pusat Sumber Daya amal di Westminster dan dia membantu menyiapkan serta menyajikan makanan.

Dia juga menghabiskan waktu di dua proyek residensial - Passage House Assessment Center di Pimlico, dan Montfort House di Bethnal Green, yang melayani klien dengan kebutuhan yang kompleks. Di sini dia membagikan makanan dan mengobrol dengan para lanjut usia (lansia).

Selama kunjungannya di bulan Desember, dia dan tim sukarelawan menyiapkan makanan panas bagi mereka yang telah dipindahkan dari jalanan dan masuk ke akomodasi darurat.

Ayah tiga anak ini juga berbicara kepada mereka yang terkena dampak tunawisma tentang pengalaman mereka.

William dan istrinya, Kate Middleton terakhir kali melakukan kunjungan publik ke pusat tersebut pada bulan Februari. Kala itu, William menyingsingkan lengan bajunya untuk membantu menyiapkan makan siang dengan memotong sayuran.

Diketahui, pandemi Covid-19 telah menjadi periode yang sulit bagi pusta tunawisma. Mereka berhasil menyajikan 70.000 makanan selama penguncian nasional dan berharap kunjungan William akan menjadi dorongan publisitas yang sangat dibutuhkan.

“Tahun ini, lebih dari sebelumnya, pasukan sukarelawan kami telah memungkinkan The Passage untuk menjaga layanan vital kami tetap berjalan selama penguncian dan waktu di antaranya,” Chief Executive The Passage Mick Clarke, dikutip Daily Mail.

“Dari pusat makanan darurat kami hingga penggalangan dana, penjangkauan hingga dukungan kantor yang penting, program Rumah untuk Kebaikan kami hingga proyek perumahan kami, kami sangat beruntung memiliki kelompok pendukung yang serba bisa dan berkomitmen,” ungkapnya.

Aksi sosial William memang sudah terkenal sejak kecil, mengikuti mendiang ibunya Putri Diana. Duke of Cambridge, 38, pertama kali mengunjungi The Passage pada tahun 1993, saat masih kecil dengan ibunya Diana, Princess of Wales.

Sejak saat itu, dia telah mengunjungi banyak kali baik secara publik maupun pribadi.

Berbicara di The Passage pada 2016 lalu, Duke mengungkapkan dampak mendalam yang ditimbulkan oleh pusat tersebut padanya.

“Kunjungan yang saya lakukan saat kecil ke tempat ini meninggalkan kesan yang dalam dan abadi bagi saya,” katanya.

“Tentang betapa pentingnya memastikan bahwa setiap orang dalam masyarakat kita, terutama yang paling miskin, diperlakukan dengan hormat, bermartabat dan baik, dan diberi kesempatan untuk memenuhi potensi mereka dalam hidup,” tambahnya.

Satu foto menyentuh dari 1993 menunjukkan Pangeran William dan Pangeran Harry muda berpose dengan ibu mereka selama kunjungan ke pusat tersebut.

Gambar kedua yang dibagikan oleh Istana Kensington menunjukkan tanda tangan William di samping Putri Diana di entri buku pengunjung pada Desember kala itu.

(sst)