Kebakaran Panti Jompo di Bosnia, 10 Orang Tewas

BELGRADE - Kebakaran melanda panti jompo di Kota Tuzla, Bosnia utara, pada Selasa (4/11/2025) malam waktu setempat. Akibatnya, 10 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka.

1. Kebakaran Panti Jompo

Kebakaran terjadi sekitar pukul 21.00 (20.00 GMT) dan berhasil dipadamkan sekitar pukul 22.00, lapor Federalna TV.

Melansir Reuters, penyebab kebakaran belum diketahui.

Setidaknya lima orang luka-luka dan tiga orang dirawat di ruang perawatan intensif.

Seorang juru bicara Pusat Klinis Universitas Tuzla, Ersija Aščerić Mujedinović, mengonfirmasi beberapa pasien dirawat karena keracunan karbon monoksida, portal tuzlanski.ba melaporkan.

"Tiga pasien berada di Klinik Penyakit Dalam karena keracunan karbon monoksida, dua berada di unit perawatan intensif, dan satu saat ini berada di klinik rawat inap tempat perawatan medis sedang berlangsung," kata Aščerić Mujedinović.



(Erha Aprili Ramadhoni)