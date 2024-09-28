7.000 Orang Masih Hilang, Tes Darah Bantu Keluarga Bosnia Temukan Kerabat Setelah Perang 30 Tahun Lalu

Tes darah mencoba melacak sekitar 7.000 orang yang masih belum ditemukan, hampir 30 tahun sejak berakhirnya perang Bosnia (Foto: Panos)

BOSNIA – Bagaimana Anda memberi tahu keluarga yang kehilangan seseorang karena genosida bahwa mereka mungkin telah menguburkan jenazah yang salah? Itulah tantangan yang sangat pelik yang dihadapi organisasi orang hilang di Bosnia dan Herzegovina.

Mereka mencoba melacak sekitar 7.000 orang yang masih belum ditemukan, hampir 30 tahun sejak berakhirnya perang Bosnia, yang berlangsung dari tahun 1992 hingga 1995.

Sementara itu, jenazah hampir 2.000 orang tergeletak tanpa identitas di kamar mayat negara itu. Kesimpulan yang jelas adalah bahwa beberapa orang yang hilang mungkin ditemukan di lokasi-lokasi ini.

Namun kemungkinan lain yang menyakitkan adalah tidak ada kerabat yang mengklaim jenazah tersebut karena mereka yakin telah menguburkan anggota keluarga mereka.

"Antara tahun 1992 dan 2001, 8.000 kasus diidentifikasi tanpa menggunakan DNA," kata Matthew Holliday, Direktur Program di Eropa untuk Komisi Internasional untuk Orang Hilang (ICMP).

Ia mengatakan bahwa meskipun sebagian besar benar, namun ada risiko jika Anda tidak menggunakan catatan gigi, sidik jari, atau DNA. Kesalahan identifikasi bisa terjadi antara 15 dan 20%. Jadi, ini masalah yang cukup besar.

ICMP telah menjadi garda terdepan dalam upaya menemukan dan mengidentifikasi jenazah korban sejak didirikan pada tahun 1996. Laboratorium DNA perintisnya mulai bekerja di Sarajevo pada tahun 2001.

Sekarang, ICMP menjadi bagian dari upaya baru di Bosnia untuk mendapatkan tes darah dari anggota keluarga orang hilang. Itu termasuk beberapa dari mereka yang kasusnya sebelumnya dinyatakan selesai.