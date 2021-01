WASHINGTON, DC – Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris tiba di gedung Capitol, Washington, DC bersama pasangan mereka untuk upacara inaugurasi atau pelantikan pada Rabu (20/1/2021).

Biden akan menjadi penganut Katolik kedua yang dilantik sebagai Presiden sepanjang sejarah AS, sementara Harris akan menjadi perempuan kulit hitam pertama yang menjadi Wakil Presiden AS, demikian diwartakan BBC.

BACA JUGA: Sambut Pelantikan Joe Biden, Obama: This is Your Time

Ada pemandangan menarik terlihat saat Harris tiba di gedung Capitol. Turun dari kendaraan, dia dan suaminya Doug Emhoff langsung dikawal oleh Eugene Goodman, petugas polisi yang dianggap sebagai pahlawan pada penyerbuan gedung Capitol, 6 Januari lalu.

NEW—Eugene Goodman, the Capitol Police officer who risked his life to draw the Jan. 6 rioters away from the Senate chamber, has been named the Acting Deputy House Sergeant at Arms...



...now escorts the Vice President-Elect Kamala Harris at #Inauguration

pic.twitter.com/aG6Z9GsJTH— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 20, 2021