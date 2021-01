RUSIA - Apartemen ini dinilai aneh karena memiliki toilet jongkok di dapur. Foto toilet jongkok ini pun viral di media sosial (medsos).

Dapur identik dengan tempat memasak dan menyimpan makanan. Tapi bagaimana jika ada toilet di sana, tepat di sebelah kompor?

Tak heran foto ini pun viral dan membuat banyak warganet tak percaya. Situs medsos ini memang mengumpulkan beberapa proyek perbaikan rumah yang paling aneh.

dikutip Mirro,situs ini disusun oleh Pored Panda dan banyak yang bersumber dari akun Instagram Rusia yang sering lucu dan sering aneh khas.rykozhop.

Situs ini mendokumentasikan beberapa properti terburuk yang gagal di World Wide Web.

Bayangkan jika Anda pulang ke rumah setelah pergi bekerja dan ingin segera memasak untuk makan malam. Anda harus memperhatikan langkah agar saat membuka lemari es, tidak harus berakhir jatuh di lubang toilet.

Siapa yang mau memasak tapi khawatir jika kakinya bisa masuk ke dalam lubang toilet? Perancang ini mungkin harus berpikir ulang.

Lalu bagaimana jika Anda ingin buang akir kecil atau buang air besar tapi ternyata ada yang sedang masak di dapur? Pertanyaan ini jelas sulit dijawab. Proyek Do It Yourself (DIY) ini dinilai gagal dan sebaiknya segera memanggil perancang profesional.

(sst)