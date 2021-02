Brown mem-posting pembaruan pada 5 Februari, memberi tahu para pengikutnya bahwa dia akan mencoba metode termasuk menyiram rambutnya dengan minyak pohon teh dan membungkusnya dengan plastik. Upaya itu gagal. Dia mem-posting pembaruan yang sama dengan kata-kata "Kegagalan yang epik" yang ditulis tebal.

Namun, setelah semua upaya itu tidak ada yang berhasil, pada Senin (8/2/2021) Brown memposting video yang menyertakan foto bagian luar ruang gawat darurat dan cuplikan seseorang yang menambahkan zat yang tidak diketahui ke rambutnya. Dalam cuplikan tersebut, Brown tampak tidak nyaman saat dia menggeliat di kursi dan menutupi wajahnya.

We are very sorry to hear about the unfortunate incident that Miss Brown experienced using our Spray Adhesive on her hair. We are glad to see in her recent video that Miss Brown has received medical treatment from her local medical facility and wish her the best. pic.twitter.com/SoCvwxdrGc