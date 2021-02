MOSKOW – Organisasi hak asasi manusia (HAM) Amnesty International telah mencabut penunjukan pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny sebagai "tahanan hati nurani" karena pernyataan xenofobia dan ujaran kebenciannya di masa lalu, yang tak pernah dia tarik.

Tahanan hati nurani adalah penyebutan yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang dipenjara karena ras, orientasi seksual, agama, atau pandangan politik mereka. Navalny baru-baru ini dipenjara atas tuduhan penggelapan dan pelanggaran penangguhan hukuman.

Navalny membantah tuduhan tersebut, menyebut penahanannya bermotif politik.

Amnesty menyatakan bahwa kelompok itu "tidak lagi dapat menganggap" Navalny sebagai tahanan hati nurani karena dia "menganjurkan kekerasan dan diskriminasi" dan tidak pernah mencabut pernyataan apa pun yang dia buat di masa lalu.

Meski begitu, mereka tetap percaya bahwa pemenjaraan terbaru Navalny terkait dengan aktivisme anti-pemerintahnya dan menuntut "pembebasan segera" pemimpin oposisi itu, demikian menurut pernyataan yang diterbitkan oleh jurnalis Grayzone, Aaron Mate.

New: @AmnestyUK withdraws designation of Navalny as a "prisoner of conscience." In email, Amnesty says it's "no longer able to consider Aleksei Navalny a prisoner of conscience given the fact that he advocated violence and discrimination and he has not retracted such statements." pic.twitter.com/E9m0e6lzT8 — Aaron Maté (@aaronjmate) February 23, 2021