NEW JERSEY - American Airlines Co, mengatakan penerbangan Boeing 737 MAX menuju Bandara Internasional Newark Liberty New Jersey sempat mengalami keadaan darurat setelah kapten mematikan satu mesinnya. Tindakan itu dilakukan karena kemungkinan adanya masalah mekanis.

Meski demikian, maskapai itu mengatakan penerbangan 2555 Amerika dari Miami dengan 95 penumpang dan enam awak mendarat dengan selamat di Newark tanpa insiden.

(Baca juga: Covid-19 Varian Inggris Cepat Menyebar di Italia)



Reuters melaporkan masalah yang mungkin terjadi pada penerbangan itu terkait dengan tekanan oli mesin atau indikator volume dan tidak terkait dengan sistem MCAS. Maskapai mengatakan dua kecelakaan fatal 737 MAX pada 2018 dan 2019 -yang mendorong pesawat dilarang terbang selama 20 bulan- diduga berkaitan dengan sistem itu.

Boeing Co mengatakan telah mengetahui hal tersebut dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) mengatakan akan menyelidikinya.

(Baca juga: Kudeta Militer Myanmar, Pengurus Partai NLD Tewas di Dalam Tahanan)

(sst)