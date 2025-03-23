Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kebakaran Hutan Tewaskan Setidaknya 4 Orang, Korsel Umumkan Keadaan Darurat

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |21:23 WIB
Kebakaran Hutan Tewaskan Setidaknya 4 Orang, Korsel Umumkan Keadaan Darurat
Ilustrasi.
A
A
A

SEOUL - Setidaknya empat orang tewas dan enam lainnya cedera dalam serangkaian kebakaran hutan di Korea Selatan, saat petugas pemadam kebakaran bergegas memadamkan api di tengah cuaca kering dan berangin, kata Dinas Kehutanan Korea pada Minggu.

Lebih dari 9.000 staf dan 105 helikopter dikerahkan untuk memadamkan api yang melanda sebagian besar wilayah di tenggara negara itu, merusak bangunan tempat tinggal dan sebuah kuil, kata pihak berwenang.

Status bencana nasional diumumkan pada pukul 18:00 waktu setempat (09:00 GMT), meliputi kota Ulsan dan provinsi Gyeongsang Utara dan Selatan di tenggara.

Lebih dari 1.500 penduduk berlindung saat kebakaran menghanguskan sekira 6.300 hektar (16.000 are) hutan, Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengatakan dalam rapat tanggap bencana.

"Saya meminta Dinas Kehutanan Korea untuk memberikan perhatian khusus dalam mengamankan keselamatan personel yang bertugas memadamkan kebakaran hutan di udara atau di darat," kata Choi, sebagaimana dilansir Reuters. Dia berjanji akan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk menghentikan kebakaran.

Tiga dari empat orang yang tewas adalah petugas pemadam kebakaran dan satu orang adalah pegawai negeri, menurut kantor berita Yonhap.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/16/3192130//ilustrasi-IVYP_large.jpg
Korsel Dakwa 10 Orang atas Dugaan Pencurian Teknologi Chip Samsung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/298/3191007//gelas_plastik-ExuM_large.jpg
Korsel Larang Pemakaian Gelas Plastik di Kafe dan Restoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189251//presiden_korea_selatan_lee_jae_myung-o5S3_large.jpg
Marak Skandal Suap, Presiden Korsel Minta Gereja Unifikasi Dibubarkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189121//menteri_kelautan_korsel_chun_jae_soo-X60q_large.jpg
Menteri Kelautan Korsel Berencana Mundur Usai Dituduh Terima Dana Gereja Unifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187146//kamera_ip-OoGf_large.jpg
120 Ribu Lebih Kamera Rumah di Korsel Diretas, Digunakan untuk Eksploitasi Seksual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/18/3184664//kapal_feri_queen_jenovia_2_kandas_di_korsel-KtUg_large.jpg
Kapal Feri Membawa 267 Orang Kandas di Korsel, 27 Penumpang Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement