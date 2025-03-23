Kebakaran Hutan Tewaskan Setidaknya 4 Orang, Korsel Umumkan Keadaan Darurat

SEOUL - Setidaknya empat orang tewas dan enam lainnya cedera dalam serangkaian kebakaran hutan di Korea Selatan, saat petugas pemadam kebakaran bergegas memadamkan api di tengah cuaca kering dan berangin, kata Dinas Kehutanan Korea pada Minggu.

Lebih dari 9.000 staf dan 105 helikopter dikerahkan untuk memadamkan api yang melanda sebagian besar wilayah di tenggara negara itu, merusak bangunan tempat tinggal dan sebuah kuil, kata pihak berwenang.

Status bencana nasional diumumkan pada pukul 18:00 waktu setempat (09:00 GMT), meliputi kota Ulsan dan provinsi Gyeongsang Utara dan Selatan di tenggara.

Lebih dari 1.500 penduduk berlindung saat kebakaran menghanguskan sekira 6.300 hektar (16.000 are) hutan, Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengatakan dalam rapat tanggap bencana.

"Saya meminta Dinas Kehutanan Korea untuk memberikan perhatian khusus dalam mengamankan keselamatan personel yang bertugas memadamkan kebakaran hutan di udara atau di darat," kata Choi, sebagaimana dilansir Reuters. Dia berjanji akan menggunakan semua sumber daya yang tersedia untuk menghentikan kebakaran.

Tiga dari empat orang yang tewas adalah petugas pemadam kebakaran dan satu orang adalah pegawai negeri, menurut kantor berita Yonhap.

(Rahman Asmardika)