Kebakaran Hutan Baru Lalap Utara Los Angeles, 31 Ribu Orang Diperintahkan Evakuasi

CASTAIC - Kebakaran hutan baru yang terjadi di utara Los Angeles pada Rabu, (22/1/2025) menyebar dengan cepat ke lebih dari 9.400 hektar (38 km persegi). Kebakaran yang dipicu oleh angin kencang dan semak kering itu memaksa perintah evakuasi wajib bagi lebih dari 31.000 orang.

Dilaporkan Reuters, kebakaran Hughes sekira 50 mil (80 km) di utara Los Angeles semakin membebani petugas pemadam kebakaran di wilayah tersebut yang telah berhasil mengendalikan dua kebakaran besar di wilayah metropolitan tersebut.

Hanya dalam beberapa jam pada Rabu, kebakaran baru itu meluas hingga dua pertiga dari ukuran Kebakaran Eaton, salah satu dari dua kebakaran besar yang telah menghancurkan wilayah Los Angeles.

Puluhan Ribu Orang Diperintahkan Evakuasi

Para pejabat memperingatkan orang-orang di wilayah Danau Castaic di Los Angeles County bahwa mereka menghadapi "ancaman langsung terhadap nyawa," sementara sebagian besar wilayah California Selatan masih berada di bawah peringatan bendera merah untuk risiko kebakaran ekstrem karena angin kering yang kencang.

Sekira 31.000 orang berada di bawah perintah evakuasi wajib dan 23.000 lainnya menghadapi peringatan evakuasi, kata Sheriff Kabupaten Los Angeles Robert Luna dalam konferensi pers.