HOME NEWS INTERNATIONAL

Potret Mengerikan dari Kebakaran Los Angeles, Pemandangan Bak Neraka

Shabila Dina , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |07:05 WIB
Potret Mengerikan dari Kebakaran Los Angeles, Pemandangan Bak Neraka
Langit berwarna merah memperlihatkan pemandangan mengerikan dari wilayah kebakaran di Los Angeles. (Foto: X/@jeremotographs)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran di Los Angeles sejak pekan lalu masih terus mengganas hingga saat ini. Sejauh ini pihak berwenang melaporkan sudah ada 24 korban tewas, dan AccuWeather memperkirakan kerusakan hutan atau kerugiannya mencapai US$135 miliar atau setara dengan Rp2.202 triliun.

Hampir sepekan setelah api pertama kali dilaporkan berkobar, kebakaran Los Angeles masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Api masih menyala di sejumlah lokasi dan menyebar akibat hembusan angin Santa Ana ke wilayah-wilayah lain.

Berikut beberapa potret yang paling mengerikan dari kebakaran di Los Angeles, yang beredar di sejumlah media

Api berkobar melalap rumah di Los Angeles. (Foto: X/@jeremotographs)

Api berkobar melalap rumah di Los Angeles. (Foto: X/@jeremotographs)

Langit berwarna merah memperlihatkan pemandangan mengerikan dari wilayah kebakaran.

Langit berwarna merah memperlihatkan pemandangan mengerikan dari wilayah kebakaran. (Foto: X/@jeremotographs)

Mobil yang hangus terbakar di daerah yang dilanda kebakaran di kabupaten Los Angeles.

Mobil yang hangus terbakar di daerah yang dilanda kebakaran di kabupaten Los Angeles. (Foto: X/@jeremotographs).

(Rahman Asmardika)

      
