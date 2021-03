JAKARTA – PT Pegadaian (Persero) berhasil meraih lima penghargaan bergengsi di ajang Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2021 untuk kategori Aplikasi, Marketing Public Relations, Annual Report, Tata Kelola Kehumasan dan Departemen Public Relations.

Sementara itu, Humas Pegadaian Basuki Tri Andayani diganjar sebagai Best Presenter PRIA 2021. Tampil dua kali dengan materi berjudul “Departemen PR: The Magic of Digital Communications” serta “Membangun Citra dan Kinerja Perusahaan Melalui Diplomasi Kopi”, Basuki berhasil menarik perhatian dewan juri dengan presentasi yang didukung dengan tampilan digital yang kekinian.

Sebagai Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian (Persero) Basuki merasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berterima kasih kepada semua pihak atas penghargaan yang diperoleh perusahaan.

“Kami bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada jajaran Direksi, Sekper, beserta seluruh Tim Komunikasi yang telah mendukung dan berperan aktif pada ajang PRIA 2021. Anugerah yang diperoleh ini merupakan hasil kerja keras, sinergi dan kolaborasi yang baik dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh perusahaan,” ujarnya.

Lebih lanjut Basuki mengatakan, penghargaan tersebut merupakan pencapaian yang membanggakan selama berkarier sebagai seorang Public Relations. Sebelumnya, selama 2020 PT Pegadaian (Persero) juga telah meraih beberapa penghargaan seperti PR Digital Awards 2020 dari Infobrand, dua penghargaan PR Teropong Senayan untuk kategori Best Innovation dan Best Social Media Activation serta Indonesia Corporate Branding PR Award 2020 dari Iconomics.

Ajang tahunan Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2021 mencerminkan pencapaian tertinggi kinerja komunikasi dan menjadi ruang kompetisi paling komprehensif di Indonesia. Ajang kompetisi PR yang telah berlangsung sejak 2016 ini menjadi barometer kinerja komunikasi yang diikuti oleh segenap korporasi, institusi pemerintahan dan swasta lainnya. Pada 2017, PRIA mampu menarik perhatian 237 entri, 2018 menarik sebanyak 453 entri, 2019 menarik sebanyak 476 entri, 2020 menarik sebanyak 534, dan 2021 menarik sebanyak 599 entri.

Di tahun keenam penyelenggaraan, PRIA 2021 mengkompetisikan sembilan kategori yaitu Owned Media, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Manual Tata Kelola Kehumasan, Laporan Perusahaan, Brand Guideline, Program PR, Program CSR, hingga Departemen PR. Melengkapi kategori yang berbasis penjurian, hadir pula kategori terpopuler di media cetak yang berbasis jumlah eksposur di 174 media cetak mainstream di Indonesia.

Penjurian PRIA 2021 dilakukan oleh Dewan Juri pada 16 Februari-4 Maret 2021 terdiri dari Maria Wongsonagoro (PR INDONESIA Gurus), Magdalena Wenas (PR INDONESIA Gurus), Suharjo Nugroho (Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia), Emilia Bassar (CEO CPPROCOM), Janette Pinariya (Rektor I Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR), Firsa Nova (Managing Director Nexus PR), Ika Sastrosoebroto (Founder & CEO Prominent PR).

Selanjutnya, ada Arya Gumilar (Founder BAYK Strategic Sustainabily), Titis Widyatmoko (Pemimpin Redaksi Brilio.net), Aqwam Fiazmi Hanifan (Produser Narasi Newsroom), Salman Bachtiar (Direktur Komunikasi International Society of Sustainability Professionals), Sam August (Pemimpin Redaksi Majalahcsr.id), Verlyana Hitipeuw (CEO & Principal Consultant Kiroyan Patners), Asmono Wikan (Founder & CEO PR INDONESIA, Sekjen Serikat Perusahaan Pers Pusat).

CM

(yao)