Jakarta – Direktur Utama BRI Sunarso dinobatkan sebagai The Best CEO dalam ajang iNews Maker Awards 2021 yang digelar di Jakarta (07/04). Predikat The Best CEO diberikan pada figur pemimpin perusahaan yang mampu menginspirasi, serta memimpin perubahan di perusahaan untuk beradaptasi. Ia juga mampu bertahan bahkan unggul dalam kondisi pandemi.

Selain penghargaan The Best CEO, Bank BRI juga menyabet penghargaan Best of The Best Innovative Company. Dua penghargaan tersebut dianugerahkan sebagai apresiasi atas keberhasilan BRI dalam langkah-langkah strategis inovatif terhadap proses bisnis. Ia juga menunjukkan inisiatif inovasi sehingga berdampak signifikan mendorong kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19.

Direktur Utama BRI Sunarso mengaku sangat bangga atas penghargaan yang diberikan. Ini dinilai sebagai pengakuan atas inovasi yang dilakukan oleh BRI. "Kami tentu berharap penghargaan ini terus memotivasi BRI untuk terus berinovasi dan bertransformasi agar BRI bertumbuh secara berkelanjutan dan tidak pernah berhenti untuk memberi yang terbaik kepada negeri ini,” ujarnya.

Menjabat sebagai orang nomor satu di bank BUMN terbesar di Indonesia ini sejak 2019, Sunarso dinilai berperan penting dalam menghadirkan inovasi dan kreativitas melalui digitalisasi layanan BRI. Sejalan dengan program transformasi yang tengah dijalankan, BRI berperan aktif dalam penyelamatan UMKM dan program pemulihan ekonomi nasional yang digulirkan pemerintah dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19.

“Terima kasih atas penghargaan iNews Maker Awards 2021 yang diberikan kepada saya untuk kategori The Best CEO," ucapnya.

Ia mengungkapkan penghargaan tersebut dipersembahkan pada pekerja BRI, insan BRILIAN di seluruh Indonesia, serta kepada seluruh nasabah BRI terutama pelaku UMKM yang tengah berjuang untuk bangkit di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

"Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi saya pribadi, untuk terus memberikan kontribusi terbaik terhadap negeri ini. Karena saya sebagai CEO, tugas utama saya adalah meng-create dan men-deliver value. Begitu saya dan BRI berkomitmen untuk terus memberikan potensi terbaik berupaya penciptaan economic value maupun social value kepada seluruh stakeholder,” tutur Sunarso.

Penyerahan penghargaan disaksikan langsung Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Hary menyampaikan ini sebagai apresiasi kepada lembaga ataupun pihak-pihak yang memberikan kontribusi positif.

"Tapi juga memberikan contoh menunjukkan kepada masyarakat bahwa pihak-pihak atau lembaga-lembaga kementerian ini perlu diberikan apresiasi, dan sebagai juga role model nantinya bagi yang lain,” kata Hary Tanoesoedibjo.

Sebelumnya Sosok Sunarso sebagai CEO juga dinilai berhasil menahkodai BRI di tengah turbulensi ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan sejumlah penghargaan bergengsi yang diperoleh. Di antaranya Tokoh Finansial Indonesia 2020 kategori Perbankan atau sebagai Top National Banker 2020, The Best CEO in Banking Transformation pada ajang CNBC Indonesia Award 2020.

Ia juga dinobatkan menjadi The Best CEO of The Year untuk kategori Sustainable Development Goals Contribution di ajang People of The Year 2020, CEO Visioner Perusahaan Tbk. Selain itu ia menyabet penghargaan Terbaik dan CEO Talent Development terbaik dalam ajang 9th Anugerah BUMN 2020, dan The Best CEO di ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Award 2020.

