Bangkitkan UMKM Zaman Now, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menggelar virtual BCA UMKM Fest. Pameran offline to online yang diikuti ribuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia ini dihelat pada 16 April hingga 8 Mei 2021 di laman umkmfest.bca.co.id.

Ada banyak hal menarik di BCA UMKM Fest yang sayang untuk kamu lewatkan, di antaranya:

Lokalin Indonesia

Selain menyediakan ruang berkarya bagi pegiat UMKM, melalui BCA UMKM Fest, bank berkode emiten BBCA ini menyuguhkan wadah bagi UMKM untuk memasarkan produk unggulannya melalui platform digital yang telah disiapkan. Bukan cuma itu, kamu juga bisa mendapatkan berbagai brand lokal keren dan saatnya lokalin Indonesia!

Eksplorasi Ribuan Produk Unggulan

Selain memberikan nilai tambah bagi merchant peserta dari pegiat UMKM, kamu bisa menjelajahi lebih dari 18.000 produk unggulan dari 1.700 merchant peserta, di antaranya lebih dari 7.500 produk food & beverage, 5.800 produk fashion, 1.500 produk hobi, 1.300 produk kesehatan dan kecantikan, 400 produk aksesoris dan perhiasan, dan masih banyak produk menarik lainnya. Selain itu, kamu juga dimanjakan dengan potongan harga hingga 50 persen, program lelang, subsidi ongkir, hingga flash sale diskon 90 persen!

Ngobrol Seru Bareng Expert

Ikuti rangkaian webinar BCA UMKM Fest bersama pakar wirausaha dan perbankan Indonesia. Beragam tema menarik pun dihadirkan, di antaranya webinar “Bisnis Naik Kelas melalui Instagram, Facebook & Whatsapp” pada 18 April 2021 , Aldo Rambie, Vertical Lead at Facebook Indonesia berbagi cara pintar menggunakan sosial media untuk promosi bisnis.

Webinar “Creating Creative Content with TikTok Indonesia” pada 20 April 2021, Demas Ryan dari TikTok Indonesia akan berbagai tips membuat konten yang seru.

Kamu akan didorong supaya tidak hanya mengikuti trend, tetapi membuat trend. Apalagi di era Perkembangan sosial media yang sangat cepat membuat jenis konten yang beredar juga sangat bervariasi.

Billy Hartono Salim dalam webinar “Journey with BCA” yang digelar pada 22 April 2021 akan berbagi cerita perjalanan dalam membangun brand Herborist dan Miranda. Jatuh bangun, asam garam sudah dilewati, salah satunya adalah cerita pilihan partner finansial, cerita bersama BCA.

“Manage Your Financial Business Like a Pro” pada 25 April 2021, Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono dan Founder Brightspot & The Goods Dept Anton Wirjono akan sharing bagaimana cara mengelola keuangan untuk bisa menjadikan bisnis bertambah besar dan berkembang.

Tak hanya itu, dalam webinar “Yuk ekspansi bisnis dengan ekspor ke luar negeri!” pada 27 April 2021, kamu akan mendapatkan edukasi dan pelatihan sebagai bekal menjadi eksportir andal dari narasumber kredibel, yakni Handito Joewono selaku Kepala Sekolah Ekspor & CEO Arrbey Consulting.

Sesi Business Matching

BCA membuka kesempatan pegiat UMKM untuk melakukan ekspor, sehingga produk UMKM tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi juga mampu menembus pasar internasional. Untuk Business Matching, BCA bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, International Trade Promotion Center, dan Bank Koresponden untuk menghadirkan calon buyer yang berasal dari 30 negara. Saat ini 80 seller BCA siap untuk ekspor, nantinya para UMKM siap Ekspor akan melakukan pertemuan dan diskusi bisnis dalam sesi tersebut.

Sebelumnya, pada 15 April 2021 lalu, rangkaian kegiatan BCA UMKM Fest telah dibuka dengan Virtual Press Conference yang dihadiri oleh Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, Direktur BCA Santoso Liem, EVP Commercial & SME BCA sekaligus Ketua Panitia BCA UMKM Fest Freddy Iman, serta EVP Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F Haryn yang bertindak sebagai moderator. Hadir secara virtual, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia. (CM)

(yao)